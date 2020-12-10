Мораторий на курортный сбор в Крыму снова продлили

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил о продлении моратория на курортный сбор на полуострове. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, местные власти решили продлить мораторий до 1 мая 2022 года. Соответствующие изменения в закон о курортном сборе были переданы главой республики.

В 2019 году крымский парламент принял закон о переносе введения курортного сбора на 1 мая 2021 года.

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