Мораторий на курортный сбор в Крыму снова продлили
Екатерина Зайцева
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Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил о продлении моратория на курортный сбор на полуострове. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, местные власти решили продлить мораторий до 1 мая 2022 года. Соответствующие изменения в закон о курортном сборе были переданы главой республики.
В 2019 году крымский парламент принял закон о переносе введения курортного сбора на 1 мая 2021 года.
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