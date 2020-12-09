СК пригрозил уголовными делами работающим в пандемию барам Петербурга

После рейда по заведениям общепита Санкт-Петербурга могут быть возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя городского управления СК Сергея Капитонова.

В ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков и представителей администрации были выявлены нарушения закона об ограничениях по коронавирусу, сказал Капитонов.

По его словам, в отношении данных заведений в настоящее время проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела.

По распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00 мск. После ужесточения противокоронавирусных мер в городе десятки заведений, несогласных с решением властей, заявили, что намерены продолжить принимать посетителей в этот период в штатном режиме. Они пояснили, что в противном случае кафе и рестораны не выживут и закроются.

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