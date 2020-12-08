Путин продлил заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, заморозка будет действовать до конца 2023 года.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.
До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.
Принятие закона о продлении заморозки уменьшит трансферт из бюджета в ПФР в 2023 году на 669,3 млрд руб.
Ранее в Совфеде рассказали о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре.