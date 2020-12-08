Путин продлил заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, заморозка будет действовать до конца 2023 года.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

Принятие закона о продлении заморозки уменьшит трансферт из бюджета в ПФР в 2023 году на 669,3 млрд руб.

Ранее в Совфеде рассказали о пенсионерах, которые получат две пенсии в декабре.