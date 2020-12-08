Путин подписал закон об удаленной работе

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодаря закону в Трудовом Кодексе появились определения понятий дистанционной (удаленной) работы, временной и комбинированной дистанционной работы.

Дистанционной работой считается выполнение трудовых обязанностей вне офиса с использованием интернета для взаимодействия с работодателем. Комбинированная удаленная работа предполагает совмещение выполнения трудовых обязанностей на рабочем месте и на «удаленке». Временный перевод сотрудника на дистанционную работу не может превышать полгода.

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