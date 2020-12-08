Названы самые популярные даты бронирования билетов в новогодние праздники

Стало известно, в какие даты россияне чаще всего бронируют билеты в период с 25 декабря по 10 января. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

В период новогодних праздников больше всего билетов продается на 30 декабря (15,2% бронирований) и 29 декабря (11,3%). Менее популярной датой оказалось 31 декабря, на нее приходится 9% спроса.

Реже всего россияне бронируют билеты на 7 января (1,6%).

Самые выгодные даты полета — 1,3 и 4 января. В эти дни в одну сторону можно улететь за 5000-6400 рублей. Самые дорогие билеты на самолет 9 января — 8300 рублей.

На поезде в новогодний период планируют отправиться в путешествие 30 декабря (12,4% бронирований) и 29 декабря (9,7%). Наименьший спрос на ж/д билеты зафиксирован 10 января (2,6%).

Дешевле всего билеты на поезд в одну сторону стоят 31 декабря — 1600 рублей, а самые высокие цены 8 января — 2900 рублей.

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