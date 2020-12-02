Россия может начать производство вакцины «Спутник V» в Африке

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может начать производить вакцину «Спутник V» в Нигерии и Египте, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.

«Мы обсуждаем производство с Египтом, также ведем дискуссии с Нигерией», — сказал он.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 643 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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