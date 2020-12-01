Bloomberg сообщил, что в Азию направляется «армада» с нефтью США

Армада из примерно 20 танкеров с американской нефтью направляется в азиатские страны, в том числе Китай, Южную Корею и Сингапур, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, суда были зафрахтованы или зарезервированы для доставки сырья с побережья Мексиканского залива в Азию.

Армада состоит в основном из супертанкеров, способных перевозить до 2 млн баррелей нефти. Общий объем поставок в АТР превышает 26 млн баррелей.

Как объясняет агентство, спрос на сырье среди азиатских стран вызван более быстрым восстановлением экономики этого региона после коронакризиса.

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