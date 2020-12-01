Россиян начнут уведомлять о полагающихся им мерах поддержки

С 1 декабря россиян станут уведомлять о положенных им мерах поддержки, сообщает «Российская газета».

Как рассказали в изданию в Минтруде, эту информацию можно будет получить в личном кабинете на портале Госуслуги.

Так, например, персональное информирование будет доступно для родителей. С их согласия им будут поступать уведомления о положенных мерах поддержки на детей.

Кроме того, уведомления смогут получать пенсионеры, безработные, а также другие категории граждан.

Согласно данным ведомства, в России реализуется более 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.

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