Россиян начнут уведомлять о полагающихся им мерах поддержки
С 1 декабря россиян станут уведомлять о положенных им мерах поддержки, сообщает «Российская газета».
Как рассказали в изданию в Минтруде, эту информацию можно будет получить в личном кабинете на портале Госуслуги.
Так, например, персональное информирование будет доступно для родителей. С их согласия им будут поступать уведомления о положенных мерах поддержки на детей.
Кроме того, уведомления смогут получать пенсионеры, безработные, а также другие категории граждан.
Согласно данным ведомства, в России реализуется более 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек.
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