Песков: текущие разногласия ОПЕК+ не сравнимы с теми, что были в марте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что текущие разногласия в ОПЕК+ не сопоставимы с ситуацией в марте и обстановка в организации остается рабочей, передает РИА «Новости».

«Нет, не считаем», — сказал пресс-секретарь в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что 30 ноября — 1 декабря состоится саммит ОПЕК+. В преддверии мероприятия вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман 28 ноября провели неформальные консультации с членами мониторингового комитета организации.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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