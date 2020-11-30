В РСМД оценили «украинский след» в санкциях по «Северному потоку — 2»

Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев не увидел ничего удивительного в том, что украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США с самого начала позиционировали атаку на «Северный поток — 2» в привязке к Киеву.

Он считает, что украинцы не заинтересованы в завершении проекта, поскольку его реализация лишит их «транзита, транзитных платежей и возможности политически манипулировать Москвой».

«Конечно, закономерно, что украинцы так или иначе работают в этом отношении», — заключил Тимофеев.

Эксперт также добавил, что в целом политическая взаимосвязь правительства двух государств является очень сильной и США активно поддерживают власти Украины.

Ранее СМИ сообщили, что часть законодателей США пришли к соглашению о необходимости введения новых санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».