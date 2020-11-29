Отцы перечисляют подросткам больше денег на банковские карты, чем матери

Аналитики выяснили, что отцы чаще переводят деньги на карту подросткам, чем матери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Аналитики изучили статистику переводов от мам и пап на карты для подростков, которые оформляются с 14 лет. Здесь лидируют папы. Так, 83% объема всех переводов пришелся на отцов, а 17% - на матерей», — говорится в исследовании.

Средний чек одного перевода у отцов — 3 511 рублей, а у матерей — 1 126 рублей.

Также аналитики составили отдельную статистику по тратам женщин с детьми. Выяснилось, что самыми популярными категориями онлайн-трат у них оказались покупка железнодорожных билетов и оплата такси; одежда, обувь, аксессуары; супермаркеты; хобби; детские товары. В топ-5 категорий офлайн-трат по банковским карточкам вошли супермаркеты; рестораны, доставка еды и фастфуд; здоровье; личный и общественный транспорт; товары для дома.