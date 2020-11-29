В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих оксикодон, ремифентанил и фентанил, сообщается на сайте кабмина.

Для этого российское правительство увеличило квоты на ввоз этих компонентов в РФ, а также на их хранение и производство.

Квоты по оксикодону вырастут в 2,5 раза, по ремифентанилу — более чем в 7 раз, по фентанилу — в 1,5 раза.

Государство устанавливает квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ в целях безопасности.

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