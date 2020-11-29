Американцы потратили рекордные $9 млрд на интернет-покупки в «черную пятницу»

Жители Соединенных Штатов в условиях пандемии нового коронавируса потратили рекордные $9 млрд на покупки в интернет-магазинах в «черную пятницу» 27 ноября. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics, которая анализирует информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей.

В 2019 году данный показатель составил $7,4 млрд, в 2018 году — $6,2 млрд. Рост интереса к интернет-магазинам связан с тем, что во многих штатах из-за пандемии коронавируса сейчас действуют ограничения на работу обычных торговых точек, говорится в сообщении.

Наибольшим спросом в минувшую «черную пятницу» пользовались мобильные устройства и бытовая техника. По сравнению с прошлыми годами значительно снизился интерес покупателей к ювелирным изделиям и обуви.

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