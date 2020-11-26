Заморозка накопительных пенсий россиян продлена до конца 2023 года

Госдума приняла в третьем чтении правительственный бюджетообразующий законопроект, согласно которому заморозка накопительной части пенсии будет продлена до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет таким же, как в период с 2014 по 2022 год.

Также отмечается, что принятие документа не снизит объем пенсионных прав застрахованных лиц, а его реализация уменьшит трансферт из бюджета в ПФР в 2023 году на 669,3 млрд рублей.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли сами выбрать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.

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