Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценивается в 266 млн рублей

Ущерб от ледяного шторма, настигшего Приморье на прошлой неделе, превысил 265 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства края со ссылкой на данные регионального оперштаба по ликвидации ЧС, передает «Интерфакс».

Отмечается, что больше всего пострадали объекты энергетики — на 250 млн рублей. Окончательный ущерб будет определен по итогам аварийно-восстановительных работ.

Из-за обрушившегося на Приморье 19 ноября ледяного дождя без электроснабжения оставались 67 социально значимых объектов, почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В крае был объявлен региональный режим ЧС.

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