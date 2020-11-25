Bloomberg: европейский бизнес получит доступ к персональным данным

Еврокомиссия предоставит бизнесу доступ к персональным данным клиентов, чтобы стимулировать инновации и конкурировать с американскими и азиатскими компаниями. Об этом пишет Bloomberg.

Компании смогут просматривать данные, которые ранее были скрыты из-за конфиденциальности, коммерческой тайны и прав на интеллектуальную собственность.

«Учитывая постоянно растущую роль промышленных данных в нашей экономике, Европе нужен открытый, но суверенный единый рынок данных», — приводятся слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

По его мнению, это позволит Европе стать «континентом номер один с точки зрения данных».

В то же время Евросоюз не будет отменять Общий регламент по защите данных (GDPR). Чтобы компании получили доступ к данным, они должны будут внедрить технические решения и обеспечить конфиденциальность информации.

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