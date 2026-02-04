Стало известно, что Трамп хочет получить от России после мира на Украине

Политика президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования конфликта на Украине строится на убеждении, что торговые связи между Соединенными Штатами и Россией станут лучшей гарантией мира. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

По мнению автора статьи, американский лидер уже предвкушает прибыль, которую США могут получить получить от сотрудничества с Россией несмотря на то, что инвестиции будут долгосрочными и сопряжены с некоторыми рисками.

Новый раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта состоится 4 и 5 февраля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участие в переговорах примет та же делегация, которая работала и во время предыдущего раунда, который прошел 23 и 24 января.

Ранее Белый дом сообщил о реакции Трампа на ответные удары России по Украине.