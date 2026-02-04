Размер шрифта
Пермячка, обвинившая медбрата в изнасиловании, рассказала о деталях произошедшего

59.ru: пермячка рассказала свою версию дня, когда ее изнасиловал медбрат
Евгений Биятов/РИА Новости

Девушка из Перми рассказала подробности дня, когда ее изнасиловал медбрат в наркодиспансере. Ее слова приводит 59.ru.

Как рассказала 21-летняя студентка, в этот день она с возлюбленным выпила немного шампанского, вечером они отправились в клуб, где она взяла несколько шотов.

Когда пара вышла на воздух, девушке стало плохо, остального она не помнит, но, по словам ее молодого человека, таксисты постоянно отменяли их заказ. В результате скорая помощь привезла студентку в наркологическое отделение диспансера, так как «в городе нет вытрезвителей».

Сама девушка очнулась только на следующий день.

«Я проснулась днем обнаженной и увидела рядом незнакомого мужчину», – рассказала она.

Также студентка заметила разбросанную по палате одежду, сам незнакомец был в медицинской форме, он, по ее словам, был пьян. Когда пострадавшая стала собираться, то заметила, что из сумки пропали деньги, украшения и дорогой смартфон.

Дома мать возлюбленного посоветовала девушке обратиться в полицию. После подачи заявления она пошла к врачу, который обнаружил следы полового насилия.

Накануне следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело.

Ранее подростка-насильника, напавшего на двух женщин в Петербурге, отправили за решетку.
 
