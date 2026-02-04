«Я сделала ошибку»: россиянка о дисквалификации за допинг

Призер Олимпиады в конькобежном спорте Ольга Фаткулина рассказала о своей дисквалификации за использование назального спрея против насморка. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я всегда была против употребления запрещенных веществ и никогда бы не стала принимать их намеренно. К сожалению, я сделала ошибку, когда приняла во внесоревновательный период «Ринофлуимуцил». В тот период моей жизни я только возвращалась в спорт после рождения ребенка, нужно было больше контроля за всеми моментами, на который меня не хватило», — рассказала Фаткулина.

Фаткулина была дисквалифицирована на 12 месяцев, начиная с 28 октября 2025 года, с учетом уже отбытого временного отстранения, начавшегося 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок ее дисквалификации уже завершен. Это позволило ей принять участие на этапах Кубка России в декабре и январе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России. Спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Ранее биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026 из-за допинга.