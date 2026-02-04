Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Спорт

«Я сделала ошибку»: россиянка о дисквалификации за допинг

Знаменосец России на ОИ-2022 Фаткулина: не стала бы принимать допинг намеренно
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Призер Олимпиады в конькобежном спорте Ольга Фаткулина рассказала о своей дисквалификации за использование назального спрея против насморка. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Я всегда была против употребления запрещенных веществ и никогда бы не стала принимать их намеренно. К сожалению, я сделала ошибку, когда приняла во внесоревновательный период «Ринофлуимуцил». В тот период моей жизни я только возвращалась в спорт после рождения ребенка, нужно было больше контроля за всеми моментами, на который меня не хватило», — рассказала Фаткулина.

Фаткулина была дисквалифицирована на 12 месяцев, начиная с 28 октября 2025 года, с учетом уже отбытого временного отстранения, начавшегося 3 декабря 2024 года. Таким образом, срок ее дисквалификации уже завершен. Это позволило ей принять участие на этапах Кубка России в декабре и январе.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Фаткулина была одним из знаменосцев сборной России. Спортсменка является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Ранее биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026 из-за допинга.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!