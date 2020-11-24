Dow Jones впервые преодолел отметку в 30 тысяч пунктов
Ника Пикекатлет
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Промышленный индекс Dow Jones впервые в ходе торгов поднялся выше отметки в 30 тыс. пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 19.36 мск, индекс поднялся на 1,48%, до 30 030,49 пункта.
При этом индекс электронной биржи Nasdaq отметил рост на 0,98%, до отметки в 11 996,63 пункта.
В свою очередь индекс широкого рынка S&P 500 увеличился до 3630,2 пункта на 1,47%.
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