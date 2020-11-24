МВФ может снизить прогноз по экономике РФ, несмотря на «здоровое восстановление»
Международный валютный фонд предупредил о том, что прогноз по динамике ВВП России может быть снижен. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее заявление было сделано МВФ по итогам ежегодных консультаций с Россией.
При этом в заявлении отмечается, что российская экономика показала признаки «здорового восстановления». Однако в фонде уточнили, что экономический прогноз может быть ухудшен на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.
Кроме того, в МВФ поддержали решение российских властей по сохранению некоторых мер поддержки из-за продолжающейся пандемии. Там также призвали власти России быть готовыми к «принятию дополнительных мер» в новых условиях.
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