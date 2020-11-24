Центробанк РФ выпустил серию монет с крокодилом Геной

Центробанк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Крокодил Гена» серии «Российская (советская) мультипликация».

Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов — 25 рублей. На них изображены цветные крокодил Гена и Чебурашка, которые сидят на лавочке в обнимку.

Тираж монеты составляет 7 тысяч штук.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении.

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