Центробанк РФ выпустил серию монет с крокодилом Геной
Центробанк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Крокодил Гена» серии «Российская (советская) мультипликация».
Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов — 25 рублей. На них изображены цветные крокодил Гена и Чебурашка, которые сидят на лавочке в обнимку.
Тираж монеты составляет 7 тысяч штук.
«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — говорится в сообщении.
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