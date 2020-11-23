Турция потеряла более 70% туристов за десять месяцев из-за коронавируса

Число иностранных туристов в Турции за первые десять месяцев 2020 года сократилось на 72,5% из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство культуры и туризма страны.

Так, в текущем году турецкие курорты посетили лишь 11,2 млн иностранцев, тогда как в 2019 году в стране отдохнули более 52 млн человек.

Отмечается, что те туристы, которые все же рискнули посетить республику несмотря на пандемию, в 2020 году чаще всего отправлялись в Стамбул (37%).

Вторую строчку в рейтинге посещаемости заняла Анталья, там отдохнули 28% туристов.

По последним данным, коронавирусом в Турции заразились более 447 тыс. человек.

На фоне второй волны пандемии власти республики объявили комендантский час в выходные дни, закрыли кафе и рестораны, приостановили деятельность предприятий и отправили школьников на дистанционное обучение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция освободила туристов от соблюдения комендантского часа

— Турция обновила рекорд по числу новых случаев заражения COVID-19

— В Турции намерены бесплатно вакцинировать граждан от коронавируса