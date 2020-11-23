На увеличение доходов в 2021 году надеются 30% россиян

Более 60% россиян надеются, что их доходы вырастут или останутся прежними в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру»

Опрос показал, что рост доходов ожидают 30% респондентов, а 33% считают, что их финансовое положение в 2021 году не изменится.

Еще 37% выразили мнение, что их доходы могут снизиться.

Что касается текущего года, 9% россиян заявили об улучшении материального положения, а 64% отметили падение доходов. 27% опрошенных сообщили, что их финансовое положение не изменилось.

Опрос проводился среди трех тысяч человек из всех регионов России в ноябре 2020 года.

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