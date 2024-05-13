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В челябинском аэропорту задержали иностранца, предложившего взятку полицейскому

В аэропорту Челябинска задержали иностранца, пытавшегося уехать в Казахстан

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Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

В челябинском аэропорту задержали иностранца за попытку дать взятку сотруднику линейного отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

На днях молодой человек 2001 года рождения был задержан в международном аэропорту им. И.В. Курчатова после того, как при составлении административного протокола попытался дать полицейскому взятку.

«Пожалуйста, можно же поговорить. Пятеру дам. Не составляйте, пожалуйста [протокол]», — сказал мужчина, его предложение попало на видео.

В отношении иностранца, ранее не судимого и официально не трудоустроенного, возбудили уголовное дело по двум статьям.

Известно, что подозреваемый в даче взятки должностному лицу прибыл на Южный Урал из Санкт-Петербургf, где работал в строительной сфере. Он собирался покинуть территорию России и выехать на территорию Казахстана через погранпункт «Бугристое».

Ранее гражданка Китая пыталась вывезти из России шкуру бурого медведя и попалась.

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