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Врач рассказал о новом способе похудения без диет

Daily Mail: экономия калорий на перекусах помогает похудеть без диет

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Depositphotos

Употребление йогурта, овсянки, яиц и овощей в качестве перекусов помогает соблюдать суточный дефицит калорийности незаметно. Такая «хитрость» позволяет худеть, не придерживаясь определенных диет. Об этом изданию Daily Mail рассказал дипломированный британский диетолог Адам Эназ.

По словам специалиста, фундаментальным правилом похудения является снижение количества потребляемых калорий при увеличения расходуемых. Такое состояние организма называется дефицитом калорий. Именно фактическая нехватка калорий для обычной жизнедеятельности, а не употребление определенных продуктов, «заставляет» организм использовать запасы подкожно жировой клетчатки.

Диетолог отметил, что для сохранения дефицита калории можно не считать. Для похудения Эназ предлагает прибегнуть к так называемому «самообману», заключающемуся в употреблении низкокалорийных и сытных продуктов вместо высококалорийных.

Специалист уточнил, что примерами полезных перекусов могут быть греческий йогурт с нулевым содержанием жира и ягодами, легкие супы, овсянка, цельнозерновые тосты с небольшим количеством авокадо, овощной омлет, индейка, творог. Эти продукты содержат большое количество клетчатки и белка — компонентов, способствующих продлению чувства сытости.

Кроме того, объем порции таких блюд превышает таковой у мюсли, сладких хлопьев, тостов, чипсов и бутербродов, традиционно употребляемых в качестве перекусов. Такое преимущество позволяет худеть более комфортным способом, без постоянного ощущения голода и «пустоты» в желудке.

Ранее была названа диета, помогающая похудеть в талии.

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