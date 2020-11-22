Власти ФРГ намерены взять в долг €160 млрд

Власти Германии собираются взять в долг порядка €160 млрд в 2021 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники агентства, немецкое правительство планировало взять €96 млрд, но позднее пришло к выводу, что данная сумма окажется недостаточной.

Министерство финансов ФРГ пока не отреагировало на эту информацию.

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