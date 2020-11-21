Путин продлил контрсанкции против Запада до конца 2021 года
Президент России Владимир Путин продлил ответные санкции против Запада до декабря 2021 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560», — говорится в документе.
Также правительству поручено предпринять меры, необходимые для реализации указа. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Российские контрсанкции предполагают продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.
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