В Росавиации рассказали о тяжелом состоянии в авиаотрасли

Заместитель руководителя Росавиации Алексей Новгородов заявил, что финансовое состояние авиакомпаний страны сейчас является тяжелым. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он добавил, что банкротств аэропортов или авиакомпаний пока не предвидится.

«Но финансовое состояние достаточно тяжелое», — заключил Новгородов.

Об этом замруководителя рассказал после мероприятия «Транспортная неделя — 2020».

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