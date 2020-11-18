Россия выполнила сделку ОПЕК+ в октябре на 96%

РФ в октябре 2020 года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ на 96%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад, подготовленный к прошедшему накануне заседанию министерского мониторингового комитета альянса.

В документе говорится, что участники соглашения из ОПЕК соблюдали свои обязательства на 105%, а страны вне ОПЕК — на 96%.

Общий объем невыполненных альянсом обязательств с начала сделки на конец октября составляет 2,346 млн баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что Россия выполняет свои обязательства по сделке ОПЕК+ близко к 100%.

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