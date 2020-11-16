Центробанк снизил курс евро до 91,17 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 17 ноября уменьшился на 14,93 коп. и составил 91,1729 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара сократился на 40,65 коп. и достиг 76,9197 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) опустилась на 29,1 коп., до 83,3336 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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