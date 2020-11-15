Менеджменту Роскосмоса на 20% сократили зарплаты

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уведомил, что зарплаты менеджеров госкорпорации сократили на 15–20%. Об этом он написал в комментариях под своим постом в Facebook.

По его словам, это было сделано в связи с экономией.

«Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15–20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента», — написал Рогозин.

Он сообщил, что оптимизация также затронула штат корпорации. Ее аппарат сократили на 100 человек. Кроме того, как рассказал глава госкорпорации, аппарат Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) был сокращен с 100 до 15 человек.

Рогозин отметил, что бюджет компании направляется на создание нового научно-технического задела.

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