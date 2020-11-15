Страны АСЕАН подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их торговые партнеры подписали соглашение о формировании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был принят 15 ноября на четвертом совещании на высшем уровне стран — участниц соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Отмечается, что соглашение о ВРЭП благоприятно скажется на экономике стран АСЕАН, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Документ позволит создать крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.

Документ подписали страны — участницы АСЕАН Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также их торгово-экономические партнеры — Австралия, Новая Зеландия, Китай, Южная Корея и Япония.

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