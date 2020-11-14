Великобритания готовится запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Правительство Великобритании планирует утвердить запрет на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2040 по 2030 год, чтобы ускорить широкое распространение электромобилей. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, это произойдет на следующей неделе в рамках пакета зеленых инициатив, который объявит премьер-министр Борис Джонсонон.

Отмечается, принятие пакета несколько раз откладывалось из-за того, что правительство сосредоточило внимание на борьбе с коронавирусом.

Как сообщалось, в ближайшие 20 лет доля электромобилей в мире может вырасти в десятки раз. Страны, одна за другой, заявляют о намерении запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, что отразится на потреблении углеводородного топлива.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 1000-сильный электропикап: все о возрожденном Hummer

— Из чиновников — в оружейники: кто стал новым хозяином «Калашникова»

— Tesla начала продавать текилу под своим брендом