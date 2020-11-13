Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», прорабатывает различные сценарии завершения реализации проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет «Газпрома» (владеет 100% акций Nord Stream 2 AG) по РСБУ за 9 месяцев.

«На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода. Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сенат и палата представителей Конгресса США собираются ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с российскими судами и предприятиями, завершающими строительство газопровода «Северный поток — 2».

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