ФНПР обратилась к Путину по индексации пенсий работающим пенсионерам
Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков обратился к президенту Владимиру Путину из-за отсутствия положительного решения по индексации пенсий работающим пенсионерам, передает РИА «Новости».
В его письме к главе государства отмечается, что ФНПР неоднократно обращалась с этим вопросом к правительству, но не получила положительного ответа.
Так, в ответ на очередной запрос, министерство труда и социальной защиты заявило, что не предусматривает изменений действующего законодательства в части индексации пенсий работающим пенсионерам.
В письме также отмечается, что кабмин считает нецелесообразным положительное решение по данному вопросу.
Ранее Минфин выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, считая справедливым увеличить их неработающим пожилым людям.
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