Белоусов: ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги, передает ТАСС.

«В нынешнем диапазоне — нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в Минэкономразвития объяснили, что падение отечественной валюты связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.

В ведомстве отметили, что рубль вернется к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года — начале 2021 года.

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