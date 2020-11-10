Белоусов: ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревогу
Валерия Исполатова
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что ослабление рубля в нынешнем диапазоне не внушает тревоги, передает ТАСС.
«В нынешнем диапазоне — нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в Минэкономразвития объяснили, что падение отечественной валюты связано с повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.
В ведомстве отметили, что рубль вернется к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года — начале 2021 года.
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