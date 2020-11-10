Сотрудников смогут переводить на «удаленку» без их согласия в случае ЧС

Работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционный режим работы в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст поправки к законопроекту об «удаленке».

Отмечается, что инициаторами поправки выступили депутаты и сенаторы от «Единой России», они предлагают дополнить документ статьей «Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

В случае явлений, ставящих жизни работников под угрозу, таких как производственные аварии, пожары, наводнения или других исключительных случаях, по инициативе работодателя сотрудник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств. В данном случае согласие работника на такой перевод не требуется.

Однако работодатель будет обязан обеспечить такого работника необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо компенсирует работнику расходы.

В том случае, если работник не сможет перейти на удаленку из-за специфики своей деятельности, а также, если работодатель не сможет обеспечить его необходимым оборудованием, работодатель вправе объявить оплачиваемый простой по причинам, не зависящим от работодателя и сотрудника.

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