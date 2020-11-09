Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов
Анна Светлова
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Курс рубля растет к доллару и евро в начале торгов 9 ноября на фоне дорожающей нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск сокращается на 24 копейки, составив 77,17 рубля. Курс евро снижается на 21 копейку, достигнув 91,8 рубля.
Стоимость нефти растет на 2,6%, до $40,5 за баррель по марке Brent.
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