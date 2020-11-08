РБК: власти поддерживают ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам

Министерство финансов России и Центробанк поддерживают ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам, сообщает РБК со ссылкой на отзывы ведомств на соответствующий законопроект.

Ведомства положительно оценивают инициативу, направленную на борьбу с необоснованными отказами банков в кредитных каникулах, указано в сообщении.

Поводом для законопроекта послужили жалобы на отказы в «кредитных каникулах» со стороны банков, которые взамен предлагали собственные программы реструктуризации кредитов, которые не всегда были выгодны для заемщиков, указано в пояснительной записке к инициативе.

Закон о кредитных каникулах был принят в России в начале апреля 2020 года на фоне пандемии COVID-19. Право на отсрочку платежей предоставляется гражданам, индивидуальным предпринимателям, чьи ежемесячные доходы из-за коронавируса упали более чем на 30%, и представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

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