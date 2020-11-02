Битумопроизводные продукты «Газпром нефти» вышли на розничный рынок стройматериалов

Компания «Газпромнефть-Битумные материалы», оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», заключила соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве с крупнейшим в РФ ритейлером «Леруа Мерлен Восток».

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» в понедельник, 2 ноября.

Документ подписали гендиректор «Газпромнефть-Битумные материалы» Дмитрий Орлов и замгендиректора «Леруа Мерлен» Эрван Гийом Мари Дюпюи.

Таким образом, в строительных гипермаркетах сети «Леруа Мерлен» в Москве, Московской области и других российских регионах начнется розничная продажа гидроизоляционных материалов «Газпром нефти».

Особо отмечается, что основой поставок станут мастики и праймеры собственной торговой марки «Брит», применяемые в загородном малоэтажном строительстве.

Для стимулирования же розничных продаж битумной продукции стороны соглашения сформируют систему обмена рыночной информацией и обеспечат совместные маркетинговые и клиентские акции.

В рамках соглашения первые партии продукции «Брит» уже представлены в специализированных магазинах для профессионального строительства «МаксиПРО» компании «Леруа Мерлен».

Ассортимент продукции «Газпром нефти» насчитывает свыше 200 видов высокотехнологичных битумопроизводных, многие из которых активно используются в многоэтажном строительстве и в проектах развития жилищно-коммунального хозяйства, напомнил Дмитрий Орлов.

«Партнерство с крупнейшей сетью строительных магазинов и выход на новый для битумного бизнеса розничный рынок позволит расширить географию продаж за счет увеличения области применения нашей продукции среди физических лиц», — подчеркнул он.