Иванка Трамп побила рекорд Обамы по сбору средств для предвыборной кампании

Дочь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Иванка на мероприятиях собрала более $35 млн пожертвований для предвыборной кампании отца и побила рекорд бывшего президента Барака Обамы по привлечению средств за сутки, передает телеканал Fox News.

Обама за один день кампании в 2014 году собрал рекордные $3,8 млн.

Только за минувшую неделю дочери нынешнего президента удалось собрать не менее $13 млн.

Ранее сообщалось, что Трамп отстает от своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена по расходам на кампанию и по привлечению средств. Так, с начала сентября Байден потратил около $95 млн на телевизионную рекламу, в то время как Трамп вложил чуть больше $41 млн. За сентябрь Байден собрал рекордные $383 млн долларов на свою кампанию, в то время как у Трампа эта сумма составила $247 млн.

Выборы в США пройдут 3 ноября.

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