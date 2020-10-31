Эксперт назвал валюту для хранения сбережений в ноябре

Российский рубль в ноябре может стать самой перспективной валютой для сбережений. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, передает РИА «Новости».

«На пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала десять процентов. В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты», — говорится в сообщении.

По словам Зельцера, евро имеет устойчивые перспективы по сравнению с американским долларом.

«Темпы постпандемического восстановления европейской экономики выше американских. При благоприятном фоне валютная пара EUR/USD может в ближайшее время направиться выше 1,2», — сказал он.

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