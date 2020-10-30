Мосбиржа вводит возможность торгов нефти Brent с отрицательными ценами

Московская биржа со 2 ноября запустит поддержку отрицательных цен при торгах фьючерсами на нефть марки Brent, передает ТАСС.

«Московская биржа с 19:00 2 ноября 2020 года расширяет список торгуемых инструментов с поддержкой отрицательных цен и включает в него фьючерсные контракты на нефть марки Brent», — сообщает торговая площадка.

Это стало возможным после окончательной доработки IT-систем ряда участников торгов.

30 октября стоимость нефти Brent упала на 1,1% — до $37,83 за баррель.

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