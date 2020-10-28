Счетная палата назвала «статистическим феноменом» данные по падению ВВП России

Данные Росстата по падению ВВП России могут быть пересмотрены в сторону ухудшения, так как статистика ведомстве учитывает далеко не все факторы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на среднесрочный прогноз социально-экономического развития России от Счетной палаты РФ.

«Относительно небольшое снижение экономики России в 2020 году по сравнению с многими странами Европы и Северной Америки может быть, отчасти, статистическим феноменом», — говорится в документе.

По мнению специалистов палаты, полный учет динамики показателей работы крупных и средних предприятий в РФ, которые наиболее сильно пострадали из-за пандемии, будет осуществлен лишь к середине 2021 года. В связи с этим падение ВВП может оказаться сильнее, чем представлялось ранее.

Ранее Минэкономразвития представило прогноз, согласно которому ВВП России к концу 2020 года сократится на 3,9%.

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что его падение составит от 4,2% до 4,8%.

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