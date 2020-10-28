Счетная палата: цена на нефть $60 за баррель в ближайшие годы маловероятна

Стабилизация мировых цен на нефть в районе $60 за баррель в ближайшие несколько лет маловероятна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на среднесрочный прогноз социально-экономического развития России от Счетной палаты РФ.

Специалисты ведомства полагают, что к 2022 году цена на «черное золото» закрепится на уровне $55, несмотря на окончание ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

«Более высокие цены на нефть (60 долларов за баррель и выше, как в 2017-2019 годах) нам представляются маловероятными, поскольку на объемы глобального потребления нефти к середине 2020-х годов начнут оказывать заметное влияние факторы деуглеродизации мировой экономики», — говорится в документе.

Кроме того, в палате ожидают сохранения сделки ОПЕК+ в полном объеме до конца первого квартала 2022 года. Считается, что после этого цены на углеводороды на мировом рынке должны вернуться на уровень 2019 года.

Отмечается, что по итогам 2020 года ведомство ждет закрепления цены на нефть марки Urals на уровне 42$ за баррель.

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