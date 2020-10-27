Запросы на банкротство физических лиц в России выросли на 73%

Число запросов на банкротство физических лиц в России в сентябре 2020 года выросло на 73,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование юридического сервиса «Юрхелп».

Больше всего запросов на банкротство физических лиц было зафиксировано в апреле 2020 года — 11867. До августа количество запросов уменьшалось, однако потом вновь произошел рост с некоторой коррекцией в сентябре. Лидером по количеству запросов по итогам 9 месяцев 2020 года стала Москва и область (27,4% от общего количества), далее идет Санкт-Петербург и область (7,9%), и Краснодарский край (6,2%).

Специалисты сервиса считают, что рост запросов на банкротство связан с общей ситуацией в стране, на которую наложился негативный новостной фон, состояние неопределенности, а также сокращение доходов, связанное с вынужденным нерабочим периодом.

В рамках исследования специалисты проанализировали около 130 тыс. запросов с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года в РФ.

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