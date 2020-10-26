ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

ПСБ сообщил об успешном размещении биржевых облигаций на 15 млрд рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 26 октября, в понедельник.

Отмечается, что объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, а срок обращения – 3 года. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальную ставку купона до 6,10% при первоначальном ориентире 6,15 – 6,25%.

«Мы удовлетворены результатами размещения, — говорит руководитель блока «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова. — Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц».

В этом году мировой и локальный рынки столкнулись с серьезными испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных эмитентов стал еще выше, констатировала Карпова.

По ее словам, сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-03 выступили МКБ, Газпромбанк, Открытие и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 29 октября на Московской бирже, говорится в пресс-релизе.

Таким образом, это уже второе размещение выпуска облигаций ПСБ в текущем году. Как известно, в июне этого года банк провел первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской.