Греф прогнозирует укрепление курса рубля
Антон Демидов
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Глава Сбера Герман Греф ожидает, что до конца текущего года произойдет укрепление курса рубля. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, «фундаментально курс сегодня сильно недооценен».
Греф выразил мнение, что рубль до конца этого года укрепится, «если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной».
«Второй фактор — это, собственно, фундаментальные экономические причины», — сказал он.
Глава Сбера пояснил, что «это притоке валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары и в первую очередь на нефть».
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