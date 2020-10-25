Греф прогнозирует укрепление курса рубля

Глава Сбера Герман Греф ожидает, что до конца текущего года произойдет укрепление курса рубля. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, «фундаментально курс сегодня сильно недооценен».

Греф выразил мнение, что рубль до конца этого года укрепится, «если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной».

«Второй фактор — это, собственно, фундаментальные экономические причины», — сказал он.

Глава Сбера пояснил, что «это притоке валюты, валютный баланс, который зависит от цен на наши экспортные товары и в первую очередь на нефть».

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