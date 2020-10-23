ЦБ поддержал продление программы льготной ипотеки

Банк России поддерживает продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Мы поддержали продление льготной программы по ипотеке до середины следующего года. Считаем, что эта программа очень эффективная, очень востребованная, показала себя действительно как очень удачный инструмент антикризисной политики», — отметила она.

При этом Набиуллина призвала быть готовыми к возможным последствиям этой программы. Так, завершение льготной ипотеки может привести к резкому падению спроса на жилье, снижению цен и росту рисков ипотечного кредитования для банков.

Ранее стало известно, что программу льготной ипотеки продлили до 1 июля 2021 года.

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